Una brutta Openjobmetis si ingolfa a Pistoia: 71-65

Brutta sconfitta della Openjobmetis che perde 71-65 sul campo del fanalino di coda Pistoia, risollevata questa sera dalle triple dell’ex varesino Dominique Johnson: è lui il migliore in campo della sfida del PalaCarrara, con la squadra di Caja autrice di una brutta prova.

ORIORA PISTOIA – OPENJOBMETIS VARESE 71-65

(23-17, 36-35; 51-50)

PISTOIA: K. Johnson 13 (1-4, 1-3), D. Johnson 26 (3-8, 6-9), Peak 14 (4-6, 2-7), Auda 12 (5-8), Krubally 3 (1-2, 0-1); Bolpin (0-1, 0-1), Della Rosa 3 (0-1, 1-5), Martini (0-1), Severini (0-2 da 3). Ne: Mati, Di Pizzo. All. Ramagli.

VARESE: Moore 5 (1-4, 1-7), Avramovic 8 (2-6, 1-4), Scrubb 14 (3-6, 1-3), Archie 19 (6-9, 1-5), Cain 11 (4-5); Iannuzzi 2 (1-4), Natali 3 (0-1, 1-2), Salumu (0-2, 0-1), Tambone 3 (1-2 da 3). Ne: Gatto, Verri, Ferrero. All. Caja.

ARBITRI: Lanzarini, Grigioni, Calbucci.

NOTE. Da 2: P 14-31, V 17-37. Da 3: P 10-28, V 6-24. Tl: P 13-18, V 13-19. Rimbalzi: P 39 (13 off., Krubally 13), V 38 (15 off., Cain 11). Assist: P 16 (K. Johnson 6), V 20 (Scrubb 7). Perse: P 11 (4 con 2), V 11 (Avramovic 3). Recuperate: P 6 (Della Rosa, Peak 2), V 7 (Archie, Moore 2). Usc. 5 falli: Avramovic. F. antisportivo: Krubally.