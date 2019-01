Chiusa la “Trattoria del Cacciatore”

Ha chiuso la “Trattoria del Cacciatore” a Vegonno. L’ultimo giorno di lavoro è stato, come spiega un cartello ben scritto, bordato di rosso, appoggiato ad un tavolo davanti alla vetrata, il 31 dicembre 2018.

Non è solo un’attività che chiude, ma l’ultimo capitolo di una storia durata 60 anni. Per oltre mezzo secolo la famiglia Broggi ha gestito il locale nella piccola e bellissima frazione di Vegonno; alcuni ricordano ancora quando ancora era solo un bar, situato davanti alla chiesetta della Natività di Maria Vergine. Nel tempo è diventato trattoria e si è trasferito qualche metro più in là, in una struttura costruita ai margini dei boschi della piana.

Un posto accogliente, una trattoria che ha sempre mantenuto le caratteristiche dei locali di un tempo, luoghi di ristoro che sono, nei piccoli paesi, prima di tutto un posto dove ritrovarsi, giocare a carte, scambiare due chiacchierare.

Ma la Trattoria del Cacciatore ha anche accolto nel tempo molte coppie di Azzate e non solo che organizzavano lì il loro banchetto di nozze.

I titolari, i figli del fondatore dell’attività, dopo oltre quarant’anni di lavoro hanno deciso di chiudere la saracinesca.

«Ringraziamo tutti i clienti che ci hanno sostenuto», si legge nel cartello.

Cosa sarà di un locale che ha davvero grosse potenzialità, per ora non è dato saperlo. Speriamo sia solo un “arrivederci”.