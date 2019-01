Dai Photored ai Daspo urbani, tutti i numeri 2018 per la polizia locale

Oltre 18.000 ore in servizio nei quartieri a tutela della sicurezza e al fianco dei cittadini: è questo uno dei dati più grossi che emerge dal dossier annuale sulla attività della Polizia locale reso pubblico proprio in occasione della festa di San Sebastiano patrono delle divise blu comunali, che si svolgerà domani, domenica 20 gennaio, nel quartiere di Bregazzana.

Come ogni anno infatti la festa è anche il momento per fare il punto sulle azioni svolte dagli agenti della Polizia locale nell’anno appena concluso. A spiccare sono quindi le oltre 18 mila ore di servizio svolte nel 2018 dai vigili di quartiere nei vari rioni della città. Un dato che vede un aumento del 40% rispetto al 2017, anno in cui le ore per questo servizio erano state circa 13 mila.

Un’attività intensa che ogni giorno le pattuglie composte da una dozzina di uomini e donne svolgono al fianco dei cittadini e in mezzo alla strada presidiando i quartieri della città. Un’azione volta ad aumentare in primo luogo la percezione di sicurezza dei cittadini. A questo enorme lavoro si aggiungono poi le ore di presidio di fronte alle nostre scuole che solo nel 2018 sono state oltre 2100 e il controllo per la sicurezza stradale agli incroci più pericolosi per un totale di 3600 ore.

SICUREZZA URBANA: IN UN ANNO 14 DASPO

In merito alla sicurezza urbana nel 2018 gli agenti della Polizia locale sono stati impegnanti in oltre 50 interventi, hanno accertato ben 14 Daspo e contestato 35 sanzioni. «La Polizia locale svolge ogni giorno un’attività intensa al fianco dei cittadini – spiega il vicesindaco Daniele Zanzi – Il nostro ringraziamento va a tutti gli agenti che sono impegnati nel garantire la sicurezza dei varesini come dimostrato anche dal numero di ore trascorse in strada nei quartieri. Sono davvero un presidio a tutela delle persone. Per questo abbiamo previsto anche un potenziamento degli agenti in servizio in città».

Capitolo importante è quello che racconta il grande lavoro svolto per la sicurezza stradale e l’incolumità dei cittadini: pedoni, ciclisti e automobilisti. Nel 2018 i posti di controllo di polizia stradale sono stati 270 con un aumento rispetto al 2017. Durante questi controlli sono stati svolti 42 servizi di controllo con tele laser, 75 con etilometro per l’accertamento di chi guida in stato di ebbrezza per un totale di oltre 14.500 veicoli controllati e un totale di oltre 2000 ore trascorse sulle strade a garanzia della sicurezza. Circa un migliaio invece sono state le attività di controllo per le attività commerciali in sede fissa o su area pubblica.

IN AUMENTO LE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA

Il 2018 vede anche un grosso impegno sul fronte dei controlli che hanno portato purtroppo ad un aumento delle sanzioni per violazione al codice della strada. Troppi ancora i casi infatti di automobilisti che non rispettano i limiti di velocità, il semaforo rosso e guidano in stato di ebbrezza o facendo uso del telefonino. Inoltre, sempre per una maggiore sicurezza stradale il 2018 ha visto il potenziamento delle tecnologie a disposizione della Polizia locale come ad esempio le telecamere che monitorano tre incroci sensibili della città e sanzionano la pericolosa violazione del passaggio con il semaforo rosso o le nuove telecamere a controllo dei varchi della Zona a traffico limitato del centro storico. Nel 2018 le sanzioni per la violazione del codice della strada sono salite a circa 67 mila rispetto al 2017 in cui se ne sono registrate circa 58 mila, un aumento causato anche dalle circa 6 mila multe combinate agli automobilisti irresponsabili che hanno “bruciato” i semafori attraversando l’incrocio con il rosso. Sono state invece oltre 1800 le auto che hanno varcato senza autorizzazione la ZTL del centro storico di Varese.

«Le nuove tecnologie che di recente abbiamo installato – prosegue il vicesindaco Zanzi – sono sicuramente di grande aiuto per il controllo e la sicurezza stradale. Purtroppo i dati ci dicono che ancora troppe persone non rispettano il codice della strada e in particolare il semaforo rosso agli incroci. I nostri comportamenti però, al di là della sanzione, sono il primo passo per rendere le strade più sicure».

IN CALO LE SANZIONI PER MANCATA REVISIONE

Nel 2018 si aggiungono poi le sanzioni per la mancata revisione del veicolo: 646, in calo rispetto all’anno scorso, le 20 contravvenzioni per guida senza patente, anche in questo caso numero in lieve calo. Ci sono poi da segnalare le ancora troppe violazioni dei limiti di velocità sulle strade cittadine che hanno portato a 284 sanzioni con un aumento di oltre 160 multe rispetto al 2017. In lieve diminuzione le sanzioni per chi è stato trovato alla guida in stato di ebbrezza: si passa da 71 nel 2017 a 65 nel 2018 mentre l’anno scorso la Polizia locale ha fermato e sanzionato 126 persone che facevano uso del telefono alla guida.

UNA CERIMONIA PER LA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DEL PATRONO, SAN SEBASTIANO

Anche per ringraziare tutti gli agenti della Polizia locale per l’inteso lavoro che ogni anno svolgono al servizio dei cittadini e per celebrare la ricorrenza del loro Santo patrono domenica, alle 10,30 presso la Chiesa parrocchiale di Bregazzana si terrà la Messa in onore di San Sebastiano, a cui la chiesa parrocchiale è dedicata. Alla cerimonia presenzieranno, oltre agli appartenenti al corpo di Polizia locale in servizio e in congedo, le autorità cittadine a partire dai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dal Sindaco Davide Galimberti e dal vicesindaco con delega alla Polizia locale, Daniele Zanzi.

Ogni anno infatti la comunità di Bregazzana celebra la propria festa patronale ospitando la Polizia locale e le autorità cittadine proprio per confermare lo spirito di condivisione e compartecipazione tra cittadinanza e agenti. Dopo la celebrazione liturgica e il solenne momento dell’onore ai caduti, la festa proseguirà sulla piazzetta del borgo, dove verrà servito a tutti i presenti uno speciale pranzo alpino. La sezione degli alpini di Varese arricchirà la festa con i canti eseguiti dal proprio Coro “ANA – Campo dei Fiori”.