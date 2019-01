eBox, il tutorial di Confartigianato Artser per la fatturazione elettronica

Siamo arrivati ormai a metà mese dall’avvio della fattura elettronica, obbligatoria per la maggior parte delle aziende e delle patite iva (esclusi i contribuenti minimi e forfettari) e con lei l’arrivo ufficiale di eBox, la web app di Confartigianato Artser per la fatturazione elettronica.

File xml e codici identificativi azienda a prima vista possono spaventare anche i più coraggiosi ma, la direzione intrapresa è quella del digitale e anche per chi al momento è escluso dagli obblighi di legge, il consiglio è quello di prendere dimestichezza con questo sistema il prima possibile.

I vantaggi della fatturazione elettronica non mancano: dall’automazione dei processi, alla riduzione di costi e tempi, oltre alla scomparsa o quantomeno riduzione degli archivi fisici. I documenti digitali vanno inviati con un sistema d’interscambio (Sdi) in file xml e conservati digitalmente. Come accedere al sistema?

Semplice, utilizzando eBox.

EBOX: L’AREA DEDICATA

Accedere ad eBox è davvero semplice, bastano link, ID utente e password, non serve scaricare o installare nessun programma, per utilizzarla basterà avere una connessione a un pc o un tablet.

Non conosco il mio ID utente?

Confartigianato Artser ne assegna uno ad ogni cliente, se non lo conosci richiedilo al tuo assistente fiscale.

COME CREARE UNA FATTURA

Grazie ad eBox tutto resta semplice. Ti basta cliccare su CREA, compilare la fattura come hai sempre fatto, inserire il CODICE DESTINATARIO o la PEC e cliccare su VALIDA E INVIA. Alla tua fattura verrà assegnato un numero per semplificare tutte le attività di ricerca. Esistono due modalità per compilare una fattura elettronica: la modalità semplificata e quella completa, obbligatoria se nella fattura sono previsti contributi IVS.

L’INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Nel momento in cui clicchiamo “Valida e invia” il documento, in formato .xml verrà inviato in modo automatico allo SdI. A questo punto, se tutto è stato inserito correttamente, la fattura risulterà INVIATA e, successivamente ai controlli dello Sdi, risulterà CONSEGNATA. L’esito dell’operazione potrebbe generare però anche altri scenari:

Fattura SCARTATA

Avviene, generalmente, per motivi “formali” come ad esempio se abbiamo inserito qualche riferimento errato del destinatario.

Fattura NON CONSEGNATA

Avviene, ad esempio, quando la casella PEC oppure il canale telematico, dove lo SdI prova a recapitare il file della fattura, risultano inattivi (esempio casella PEC piena).

In questo caso, la fattura si considera emessa per il fornitore ma non ancora definitivamente ricevuta (ai fini fiscali) dal cliente. Per questo motivo, è importante mettersi in contatto con il proprio cliente.

L’INTEGRAZIONE COL GESTIONALE

Utilizzi un software gestionale per organizzare il magazzino o le spedizioni? Con eBox ti basteranno pochi clic per importare fino a 150 documenti contemporaneamente e procedere, così, all’invio.

Come avrai intuito l’utilizzo della piattaforma per la fatturazione elettronica è molto semplice e intuitivo e, a 18 giorni dal suo lancio, già numerosi imprenditori hanno deciso di adottarla ed è entrata a fare parte della loro quotidianità.

Per ulteriori informazioni su eBox: fattura elettronica facile, la web app gratuita per i clienti Confartigianato Artser guarda il video promozionale.