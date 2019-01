Fdi mostra i muscoli in provincia, Santanchè: “Qui dove le imprese sono state tradite”

«Abbiamo chiuso le prenotazioni alla serata quando siamo arrivati a 120 tavoli e quasi 1200 partecipanti». Daniela Santanchè, senatrice e coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, tira la volata all’evento con il quale il partito vuole mostrare i muscoli in provincia di Varese.

Si tratta della serata organizzata a Malpensa Fiere venerdì 1 febbraio con la partecipazione di militanti e organi di partito fino alla presidente nazionale Giorgia Meloni. «Ci saranno anche sindaci del territorio come Andrea Colombo e Filippo Gesualdi così come il presidente della Provincia Emanuele Antonelli».

Con la serata di venerdì Fdi vuole dare una prova di forza in vista delle prossime elezioni di maggio, sia sul versante europee che per i tanti rinnovi amministrativi che solo in provincia di Varese coinvolgono 80 comuni.

«Abbiamo scelto Malpensa Fiere perché questo territorio è un pò’ il simbolo di quell’Italia produttiva che è stata tradita dai provvedimenti della manovra economica del Governo e che invece noi vogliamo rappresentare – spiega la senatrice presentando l’appuntamento con la Meloni -. Era stato promesso uno choc fiscale e non c’è stato, dovevano far ripartire i consumi e, invece, c’è il reddito di cittadinanza che così come strutturato è una farsa. Noi vogliamo invece rappresentare la voce di chi fa impresa e ha bisogno di azioni concrete».

A Malpensafiere Fratelli d’Italia suggella anche una riorganizzazione del partito diretto in provincia di Varese dal sindaco di Luino Andrea Pellicini e che a fine gennaio ha definito la squadra di colonnelli che coordineranno tutte le aree provinciali.

«Una riorganizzazione la nostra – spiega Santanchè – che con azioni concrete sta dando sempre più centralità alle donne. Noi siamo l’unico grande movimento che ha una leader donna, io che sono la coordinatrice regionale sono una donna così come alcune delle coordinatrici in provincia di Varese».