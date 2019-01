Finalmente la neve, ma durerà poco

Prima (vera) neve del 2019 sul Varesotto (foto Tiziana Ossola da Oggi nel Varesotto). La nevicata è cominciata attorno alle 11 di questa mattina e sta imbiancando la provincia, da nord a sud. Il fenomeno proseguirà fino a sera ma gli accumuli previsti sono minimi.

Per il momento non si registrano disagi alla viabilità (a parte un incidente a Gornate Olona con un 40enne in codice giallo) mentre alcune partite di calcio delle serie minori sono state già rinviate.

Le previsioni meteo del Centro Geofisico Prealpino prevedono un miglioramento a partire da questa sera e bel tempo fino a martedì. Da mercoledì, invece, si attende un nuovo peggioramento con nevicate più intense e accumuli oltre i 10 cm a quote basse. La settimana sarà caratterizzata da perturbazioni veloci ma intense. Alcuni siti meteo accreditati prevedono altre nevicate anche venerdì e sabato.