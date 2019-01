Gianni Emilio Simonetti porta Fluxus e John Cage a Varese

La piccola ma attivissima galleria Lavit&friends artgallery di Varese, in piazza Carducci, apre la stagione espositiva del 2019 con la mostra di un grande maestro dell’arte italiana e internazionale.

Dal 15 al 31 gennaio in mostra le opere di Gianni Emilio Simonetti, esponente del situazionismo in Italia e tra i protagonisti del movimento Fluxux.

Simonetti ha attraversato in modo trasversale la storia dell’arte contemporanea sempre attento alle nuove sperimentazioni. Fondamentale l’incontro con l’arte di John Cage che lo porterà a sperimentale la composizione musicale.

I lavori in mostra come spiega lo stesso artista«Sono una collazione di accadimenti perduti e ritrovati, di luoghi non-luoghi, immersi – malgrado l’autore – in aporie di dettaglio che a volte li fanno brillare intanto che ne sospendono il senso. Del resto, come notò a suo tempo René Crevel, così facendo si riconciliano con il mistero che li popola e si coglie il loro incessante brusio (musicale), il loro formicolio. Diventano limpidi solo attraversandoli, ma così facendo perdono la loro evidenza e il loro pudore mimetico. Sono lavori realizzati in gran parte con la tecnica del collage che alle avanguardie degl’anni venti del secolo scorso insegnò a intrappolare il caso al suo destino, ribaltandone l’ambigua ovvietà. L’unica tecnica (che io conosco) capace di far emergere l’in-figurabile come l’altra faccia della rappresentazione».

La sera del 29 Gennaio alle 20.45 presso lo Spazio Lavit di via Uberti 45 sempre a Varese, Simonetti presenterà per la prima volta, il grande arazzo Ohh, poor Yorick! 2018, frutto della collaborazione con la fondazione Bonotto e terrà una performance dedicata alla rilettura di John Cage: A Fluxuus rereading oh John Cage Water Walk 1959 by Gianni-Emilio Simonetti with G.E. Simonetti, Evelina, Sara, Stefano.

Detour. Gianni Emilio Simonetti

dal 15 al 31 Gennaio 2019

Orari: dal martedi alla domenica 10,30/13-16/19.30

Lavit&friends artgallery, piazza Carducci, Varese

Evento speciale: martedì 29 gennaio ore 20.45 presso lo Spazio Lavit di via Uberti 45