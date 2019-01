Gioeubia 2019, tutti gli appuntamenti a Busto Arsizio

Anche quest’anno la tradizione della gioeubia è pronta a rinnovarsi. Il 31 gennaio, l’ultimo giovedì di gennaio, saranno tanti gli appuntamenti a Busto Arsizio per dare fuoco ai fantocci e mangiare insieme i piatti della tradizione. Ecco l’elenco completo con i diversi orari di accensione

Ore 18.30

Esposizione e falò all’oratorio di Sant’Edoardo di Via Bergamo, 12. L’appuntamento è alle 18.30 a cura di “Parrocchia Sant’Edoardo”

Ore 19

Esposizione per tutta la giornata in Piazza Santa Maria e falò nel parcheggio di via Einaudi a cura di “La Famiglia Bustocca”, “Classe 1947”, “Magistero dei Bruscitti da Busti Grandi”, “Manina Bella”, “Movimento Giovani Padani” e “Villa Chiara”. Alla fine è prevista una cena in piazza a base di risotto con la luganega, chiacchiere e vin brulè in piazza San Giovanni a partire dalle 19.30 a cura di Associazione Commercianti Busto, Distretto Commercio Busto Arsizio e Amministrazione Comunale.

A sacconago alla stessa ora sarà accesa la gioeubia nell’oratorio di Via Caduti, 4 a cura della “Famiglia Sinaghina”

Ore 19.30

Esposizione e falò davanti alla Chiesa SS. Redentore a cura di “Oratorio SS. Redentore”