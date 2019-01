Immondizia al Parco Mantegazza

Un inizio d’anno amaro per i residenti di Masnago, quartiere varesino “verde” per via del parco Mantegazza, polmone del quartiere che ospita anche il Castello di Masnago.

Le foto che pubblichiamo, inviate da una lettrice, testimoniano però l’altro grado di inciviltà di qualcuno che nella notte a cavallo fra 2018 e 2019 ha pensato bene di lasciare per strada rifiuti di ogni genere.

Non c’è alcuna giustificazione a gesti di questo tipo, nemmeno quello di salutare il nuovo anno disfandosi delle cose vecchie: un’usanza medievale che evidentemente trova ancora accoliti che ignorano l’esistenza dei più civili centri di conferimento rifiuti.