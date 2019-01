Incidente sulla provinciale, grave motociclista

Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Solbiate con Cagno, in provincia di Como: in gravi condizioni un motociclista di 44 anni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17 e 15 in Via San Giorgio e, secondo una prima ricostruzione dei fatti, il motociclista sarebbe uscito fuori strada da solo. L’uomo è stata trasportato in codice rosso all’Ospedale di Varese.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: un’automedica e un’ambulanza della Croce rossa, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi e per i rilievi di rito.

Foto di repertorio