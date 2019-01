La carica dei 250 sui sentieri del Vallone

Inizio d’anno di corsa per Cittiglio: in 250 hanno partecipato ieri – domenica 13 gennaio – al Cross del Vallone, gara podistica arrivata alla 18a edizione, abbinata al Trofeo Mario Sangalli, valida come terza prova del “Trofeo Monga” e prova unica di campioanto provinciale di corsa campestre per la categoria master.

La manifestazione organizzata dall’Atletica Verbano è stata suddivisa in tre diverse partenze a seconda delle categorie di appartenenza.

Avvio dedicato a tutte le concorrenti donna: a vincere la prova “in rosa” Sara Speroni del Cus Insubria Eolo che ha preceduto Joanna Drelicharz dell’Atletica Lonato e la bergamasca Katiuscia Nozza Bielli. Speroni si è aggiudicata anche il trofeo dedicato a Michela Badalin, podista appassionata ma anche assessore del Comune di Cittiglio tragicamente scomparsa nel corso di un’escursione in montagna.

La seconda batteria ha visto in gara gli atleti master over 60 e gli allievi (16-17 anni): vittoria bresciana grazie a Marco Busi dell’Atletica Lumezzane che ha battuto due varesotti, Renato Pegorin dell’Atletica Verbano padrona di casa e Francesco Mazzilli dell’Atletica Casorate. Tra i più giovani invece netto successo per Giorgio Pozzi della Guanzatese davanti ai gallaratesi Giuseppe Mengato e Tommaso Campagnoli.

È invece il marocchino Badr Jaafari della Varese Atletica ad aggiudicarsi la prova maschile, vincendo il duello con il bergamasco Fabio Bazzana (La Recastello Radici Group), secondo, e con Mauro Cattaneo del Marathon Cremona. Il trofeo “Sangalli a.m.” è andato a Luigi Povolo dei Maratoneti Cassano Magnago mentre proprio Jaafari ha ottenuto il premio dedicato al ricordo di Patrizio Bogni.

La manifestazione ha messo in palio anche un premio per società, andato alla Michetta di Milano davanti a Canottieri Milano e Atletica Verbano.