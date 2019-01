La Caronnese vuole ritrovare la vittoria

Quasi un derby. Sono poco più 15 i chilometri che separano Caronno Pertusella e Seregno. Una sfida che negli anni è stata sempre più sentita, fino a trasformarsi in una classica della Serie D.

Domenica 27 gennaio (ore 14.30) al “Comunale” di viale delle Vittorie i rossoblu ospiteranno il Seregno per la quarta giornata del girone di ritorno. Nel 2019 la Caronnese non ha ancora vinto (due pareggi in trasferta, entrambi per 2-2 con Pontisola e Pro Sesto e una sconfitta in casa contro la capolista Mantova 2-1) e vorrà ritrovare il successo per restare agganciata alle posizioni di vertice.

Il Seregno è in una posizione di classifica abbastanza tranquilla, ma nel corso della stagione ha dimostrato di essere un avversario temibile per qualsiasi formazione. Nella gara di andata al “Ferruccio” finì 2-2.

Sugli altri campi del Girone B, proseguirà la sfida a distanza per il primo posto tra Mantova e Como. Virgiliani attesi dall’Olginatese, che dopo il pareggio 1-1 a Como hanno salutato con tristezza la morte del grande presidente Redaelli. I lariani saranno invece impegnati a Ciserano. Per la zona playoff il Rezzato non avrà vita facile in casa della Virtus Bergamo mentre la Pro Sesto farà visita allo Scanzorosciate.