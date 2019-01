Il Lago Maggiore famoso in Giappone grazie all’heavy metal

Il Lago Maggiore è diventato famoso in Giappone (anche) grazie all’heavy metal. Il merito, in questo caso, è dei Frozen Crown un gruppo nato un anno e mezzo fa che nel giro di breve ha conquistato il pubblico nipponico e non solo.

La band nata tra Torino, Milano e Laveno Mombello ha iniziato a macinare chilometri per le strade e clic sul web, tanto da conquistare milioni di utenti su YouTube e aumentando la loro fama e quella del Lago Maggiore.

I loro video infatti, hanno come scenografia alcune delle spiagge più belle della sponda magra e le riprese effettuate con il drone riprendono le zone più selvatiche della zona. Complice di questa scelta è Filippo Zavattari, bassista della band e lavenese: «Cercavamo atmosfere glaciali e selvatiche e mi è bastato fare un giro al lago durante la secca dello scorso autunno per capire che le avevo davanti. Una volta pubblicato il video in molti, anche dal Giappone, ci hanno chiesto dove erano state effettuate le riprese».

In particolare, due dei loro video sono girati tra Maccagno, il Passo Forcora, il Lago Delio e lido di Monvalle e nei titoli di coda si il nome di un altro varesino, Luca Morselli, cantante e regista che ha realizzato il video “I Am The Tyrant”.

La band Frozen Crown è stata fondata da Federico Mondelli (chitarre, voce e tastiere), affiancata dalla potente cantante Giada Etro, oltre al giovane e talentuoso chitarrista di 17 anni Thalia Bellazecca, e da Filippo Zavattari (basso elettrico) e Alberto Mezzanotte (batteria). L’album di debutto “The Fallen King” è uscito 9 febbraio per Scarlet Records.