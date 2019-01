Le ragazze della PGV sui pattini in piazza Montegrappa

La pista di ghiaccio posizionata per il periodo delle feste in piazza Montegrappa a Varese è pronta a ospitare anche una esibizione di interessante profilo sportivo.

In occasione dell’Epifania – domenica 6 gennaio – nel cuore della città si esibiranno le ragazze della squadra agonistica della Pattinatori Ghiaccio Varese (PGV), una delle storiche società locali che si occupano di uno sport spettacolare ed elegante.

Le atlete della PGV allacceranno i pattini a partire dalle 18,30 e delizieranno il pubblico di appassionati, curiosi ma anche semplici passanti con le loro evoluzioni, singole e di gruppo. Un modo intelligente anche per far conoscere questa disciplina e il club che da tanti anni svolge la propria attività al palaghiaccio di via Albani.