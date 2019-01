Mastini belli e vincenti: 4-0 sull’Ora

L’obiettivo era prendersi 3 punti vitali e così è stato, grazie a una prestazione convincente, composta da carattere, determinazione e concentrazione. Un 4 a 0 che va addirittura stretto alla formazione di casa ma che deve essere visto come un punto di partenza per le prossime delicate partite.

Tra le fila giallonere da segnalare l’esordio di Stricker davanti al suo nuovo pubblico, desideroso di vederlo all’opera.

Primo periodo da incorniciare quello giocato dai Mastini. Monologo giallonero fin dalle prime battute. Nei primi 6 minuti di gioco per ben cinque volte i Mastini si sono presentati da soli davanti alla gabbia avversaria incredibilmente senza riuscire ad inquadrarla. Ma la tanta imprecisione non ha demotivato il team, che passa con Franchini grazie ad un disco rivitalizzato da Andreoni da dietro porta e servito al compagno ben piazzato. Dopo circa 90” arriva il raddoppio. Tutto nasce da un bastone rotto di un avversario. Il disco viene preso da Raimondi che si invola verso la porta avversaria, evita un paio di difensori approfittando del varco lasciato dall’avversario senza bastone e infila Giovanelli sul palo opposto da destra a sinistra. Al 15’ il traciante di Teruggia è chirurgico per l’assist a Perna, il quale arriva a gran velocità davanti a Giovanelli, finta e disco in porta per il tris giallonero. Prima della fine del tempo Andreoni fa tintinnare il palo esterno e successivamente il goalie altoatesino si produce in un doppio miracolo su M. Mazzacane e Franchini.

Secondo tempo che inizia con l’Ora un po’ più presente sul ghiaccio anche se piuttosto distratto. Varese continua a giocare bene. Eccellente Menguzzato su Hannes Walter, abile a trovare un corridoio centrale e infilarsi nella difesa giallonera. Andreoni, dall’altra parte, è poco fortunato: per altre due volte non riesce a capitalizzare un’occasione d’oro. Giovanelli è superlativo con il pattino a deviare il puck su tocco di M. Mazzacane e poi si supera ancora per due volte su Andreoni e Franchini. I Mastini non concedono nulla e l’Ora, nonostante un paio di superiorità numeriche a favore non riesce ad accorciare. Anzi, con l’uomo in meno subisce la quarta realizzazione varesina: il pressing alto di Raimondi dà i suoi frutti, disco intercettato e lasciato a Franchini, puck restituito e rete.

Terzo tempo giocato in amministrazione dalla formazione di casa che rintuzza gli attacchi degli avversari con l’obiettivo di mantenere immacolata la gabbia di casa. Menguzzato bene in un paio di occasioni, mentre gli avanti gialloneri peccano di precisione in almeno tre occasioni, anche se Giovanelli si dimostra eccellente nell’intervento col pattino su Perna prima e su Stricker poi.

Domenica prossima, 27 gennaio, il derby lombardo tra Varese e Como, con i Mastini impegnati sulla pista ghiacciata lariana.

Mastini Varese – Ora 4-0 (3:0 ; 1-0; 0:0)

MASTINI VARESE: 33 Menguzzato (81 Masini), 11 Papalillo, 14 Barban, 22 E. Mazzacane, 25 Cortenova, 26 Grisi, 34 F. Borghi, 64 Lo Russo, 66 Stricker, 4 Perna, 12 Franchini, 16 Vanetti, 17 Andreoni, 19 Teruggia, 21 M. Mazzacane, 23 Malacarne, 32 P. Borghi, 75 Di Vincenzo, 88 Privitera, 91 Raimondi, 97 Odoni. Coach: John Cacciatore

AURORA FROGS: 31 Giovanelli (1 Paller), 3 Stimpfl, 4 Negri, 5 Zucal, 14 Obexer, 16 Hanspeter, 19 Trentini, 23 Chizzali, 7 Tschoell, 8 Zelger, 10 Walter, 11 Decarli, 15 Zerbetto, 17 Pallabazzer, 21 Selva, 24 Massar, 27 Nagele, 28 Girardi. Coach: Karl Anderlan