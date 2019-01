I messaggi di cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Zamberletti

In molti, in queste ore, stanno salutando Giuseppe Zamberletti, venuto a mancare ieri (sabato) all’età di 85 anni. Dall’assessore regionale all’ambiente Raffaele Cattaneo al sindaco di Varese, politici, associazioni e singoli cittadini stanno esprimendo il loro cordoglio per la scomparsa di uno dei politici varesini più apprezzati. Di seguito quelli che sono giunti alla nostra attenzione

Così Davide Galimberti, Sindaco di Varese.

“Il mio profondo cordoglio e quello dell’intera città di Varese per la scomparsa dell’onorevole Zamberletti. Oggi è un giorno molto triste perché ci lascia un uomo, un varesino, un amico, un esempio che ha lasciato un ricordo indelebile in tutta la città e in tutta Italia. I suoi meriti per aver creato quella che oggi è una istituzione come la Protezione Civile, la programmazione e la prevenzione delle emergenze e il suo impegno per il volontariato sono il suo lascito alla nostra Nazione. Il sentimento di gratitudine dell’intera comunità oggi si unisce alla profonda tristezza per la sua scomparsa. Varese, tutti i varesini e l’Italia, saranno per sempre grati a quest’uomo lungimirante che in situazioni di emergenza seppe vedere, e costruire, una Italia migliore. Quella che unisce solidarietà, professionalità, efficienza e spirito di sacrificio e si mette a disposizione degli altri nei momenti più difficili”.

Raffaele Cattaneo

Sono tantissimi i ricordi che mi legano a Giuseppe Zamberletti (nella foto all’inaugurazione dell’Arcisate-Stabio), un uomo che ha fatto tanto per Varese e per il nostro Paese. Politico dal pensiero lucido, un vero uomo delle istituzioni, capace di essere sempre vicino alle persone e impegnato per il bene comune. Il mio abbraccio alla famiglia in questo momento di dolore. Tutta la comunità si stringe nel ricordo di un grande uomo che sapeva guardare lontano. A Dio, Giuseppe!

Alessandro Alfieri

Ciao Peppino. Varese perde il suo più illustre uomo delle istituzioni, l’Italia l’inventore della moderna protezione civile. In questo momento si mischiano i ricordi ufficiali – Zamberletti è stato più volte ministro e sottosegretario – a quelli piú personali. Di quando veniva a casa nostra, a cavallo tra gli anni 70 e 80, e io bambino non volevo andare a letto per ascoltare i suoi racconti, fossero sulle emergenze nazionali e internazionali o su Aldo Moro. Rimanevo incollato. Sono certo che una parte della mia passione politica sia nata lì. Da quei racconti, da quelle persone. Me l’ha ricordato recentemente lo stesso Peppino, come se fosse contento che quel bambino appassionato fosse diventato senatore nel collegio che va da Varese a Sondrio, quello stesso collegio di cui è stato parlamentare per vent’anni.

Rimarrà sempre il suo ricordo per quello che ha fatto per il Paese e per il nostro territorio.

Lara Comi

“Ci ha lasciato un grande varesino e un grande italiano, Giuseppe Zamberletti. Più volte parlamentare e ministro, è passato alla storia come il “padre” della Protezione Civile italiana, un’esperienza di successo che il mondo ci invidia”. Lo dichiara l’On. Lara Comi, europarlamentare e coordinatrice provinciale di Forza Italia, vicepresidente del Gruppo PPE, sulla scomparsa del Senatore Giuseppe Zamberletti, all’età di 85 anni. “Preparato e pragmatico, è stato un modello per chi come me ha iniziato a fare politica in provincia di Varese – prosegue Lara Comi – la sua lungimiranza, dimostrata nei fatti sia nelle politiche di prevenzione a livello di Protezione Civile che nel suo ostinato sostegno alle grandi infrastrutture strategiche per lo sviluppo del Paese (era stato presidente della società per il Ponte sullo Stretto di Messina), è un’eredità da cui trarre insegnamento”. “Personalmente lo ricordo per il grande affetto con cui, da politico di impareggiabile esperienza e da uomo navigato delle istituzioni, mi ha sempre rivolto consigli e parole di conforto, con un atteggiamento che dovrebbe essere da esempio in un’epoca in cui l’arroganza sta diventando la cifra stilistica di chi fa politica”.

Emilio Magni, sindaco di Cazzago Brabbia

Un esempio di cosa significa per un politico essere a servizio della nazione. L’ho conosciuto da giovane, 50 anni fa, quando eravamo consiglieri comunali a Cazzago (sì Cazzago Brabbia!): lui assessore e io all’opposizione.. L’ho visto l’ultima volta a Gemona, in Friuli, alla ricorrenza del 40esimo anniversario del terremoto del Friuli: gioviale, arguto, dinamico come sempre. Onore alla tua memoria! Riposa in Pace.

Giueseppe Adamoli

Aveva impersonato la Protezione Civile ma sarebbe molto riduttivo ed errato ricordarlo solo per questo. La sua è stata una vita al servizio dell’Italia e dei valori umani e democratici in cui credeva. Profonda emozione nell’ultimo incontro in ospedale e grande tristezza. Ci legava un vero affetto reso solido dagli immancabili incontri riservati ogni mese durante un lunghissimo tempo. Grazie Zambo, per l’amicizia, l’esempio, la dignità, il sorriso e la gioia di vivere.

Gigi Prevosti

Mai come oggi ti vien da dire che c’era comunque qualcosa da salvare, e che il confronto col presente è impietoso.

Se ci si aggiunge che era una persona piacevolissima il quadro è completo: ci mancherà.

Ciao Giuseppe.

Uncem (Unione comuni montani italiani)

Il Presidente Marco Bussone, a nome di tutta l’Uncem e dei Comuni montani italiani, ha espresso stamani al Dott. Angelo Borrelli il cordoglio per la scomparsa del fondatore della Protezione Civile, on. Giuseppe Zamberletti. Un politico, uomo delle Istituzioni, che ha avuto il senso del presente e del futuro, nell’intuire, costruire, alimentare il sistema di protezione civile del Paese, modello in tutto il mondo. Il Sistema della Protezione civile nazionale perde il suo padre fondatore, la guida e il maestro, come ha scritto il Capo Dipartimento Borrelli nelle scorse ore. Zamberletti ha saputo comprendere una profonda necessità del Paese, l’ha plasmata e incoraggiata, sostenuta anche negli ultimi anni di malattia. Nell’Udienza in Aula Paolo IV, il 22 dicembre, alla quale era presente anche Uncem, un grande applauso ha accolto le parole del fondatore della Protezione Civile in un videomessaggio particolarmente emozionante. Un uomo delle Istituzioni l’on. Zamberletti, che mancherà molto e che trasmette a tante donne e a tante uomini dei nostri territori il suo esempio di professionalità, senso dello Stato, impegno per la collettività.

Fabio Lunghi, presidente di Camera di Commercio di Varese

Con il senatore Giuseppe Zamberletti ci lascia una persona di altissimo profilo. Un uomo che, con la sua presenza sempre incisiva ma al tempo stesso attenta e rispettosa, ha segnato momenti importanti della vita politica nazionale, a 360 gradi. L’intuizione che ha portato alla creazione della moderna Protezione Civile, tra le più innovative e performanti a livello internazionale, ha infatti anche cambiato la percezione dell’impegno sociale nel nostro paese, dando il giusto rilievo al concetto di volontariato e seguendo in prima persona alcune delle più importanti emergenze del nostro paese. Di non minor significato l’attenzione del senatore Zamberletti per la sua città, in particolare per quel Sacro Monte che lo ha visto nascere e che è sempre rimasto il luogo della sua residenza e del suo cuore.

Ad alto profilo anche l’impegno sul fronte delle infrastrutture, che lo ha visto impegnato fino agli ultimi giorni, ai massimi livelli, conscio che un’adeguata e opportuna realizzazione di queste opere è strumento essenziale per lo sviluppo economico, e quindi sociale, delle nostre comunità. Le condoglianze della Camera di Commercio di Varese giungano alla sua famiglia.

L’ASST dei Sette Laghi

“Giuseppe Zamberletti è stato certamente un grande uomo e un grande politico, – tiene a ricordarlo il DG Gianni Bonelli – che ha saputo affrontare con capacità momenti di grande difficoltà per tutta la nazione, dal terremoto del Friuli alla crisi di Ustica. Io ho avuto l’occasione di conoscerlo personalmente solo pochi giorni fa, mentre affrontava, con la dignità e la lucidità che lo hanno sempre contraddistinto, la fase più dura della sua esistenza, suscitando tutta la mia ammirazione. L’Ospedale di Varese ha avuto la fortuna di averlo amico: so che è stato tra i fondatori de Il Circolo della Bontà ed era tutt’ora uno dei garanti della Fondazione. A nome dell’Azienda che dirigo, ringrazio l’onorevole Zamberletti e porgo le mie più sentite condoglianze alla moglie”.