Sergio Mattarella sarà presente ai funerali di Giuseppe Zamberletti

Sono in corso i preparativi per le esequie di Stato del senatore Giuseppe Zamberletti, mancato sabato notte.

Tra i primi a esprimere il cordoglio a nome del Paese è stato il Capo dello Stato Sergio Mattarella in una nota inviata nella giornata di ieri, domenica.

MATTARELLA A VARESE – La conferma arriva attorno alle 13 dalla segreteria dell’ufficio stampa del Quirinale: “Il presidente Mattarella sarà presente domani, 29 gennaio a Varese per le esequie del senatore Giuseppe Zamberletti” confermano da Roma.

I FUNERALI – Alle 13 di oggi, lunedì è stata chiusa la camera ardente a Palazzo estense I funerali si svolgeranno domani nella Basilica di San Vittore alle ore 10.30.

Le bandiere di Palazzo Estense sono a mezz’asta in segno di lutto cittadino.