Camera Ardente a Palazzo Estense per Giuseppe Zamberletti

La Camera Ardente per Giuseppe Zamberletti sarà allestita nella sala Consiliare di Palazzo Estense a Varese. La sala sarà aperta oggi, domenica 27 gennaio 2019, dalle ore 15 alle 19 e domani dalle 9 alle 13. I funerali si svolgeranno domani nella Basilica di San Vittore alle ore 15.

Le bandiere di Palazzo Estense saranno a mezz’asta in segno di lutto cittadino. La città intera si stringe alla famiglia nel ricordo di Giuseppe Zamberletti, varesino che ha lasciato un ricordo indelebile in città e in Italia.