Openjobmetis, fai attenzione: Sassari è incompleta ma in gran forma

Avanti a braccetto in Coppa ma avversarie sul parquet per due volte nel giro di quattro giorni. È curioso il destino di Openjobmetis e Banco di Sardegna, che mercoledì scorso hanno ottenuto in largo anticipo, e nello stesso girone, la qualificazione ai playoff di Fiba Europe Cup ma che ora si trovano di fronte – sempre a Masnago – sia in Serie A (domenica, 20,45), sia nella competizione europea (mercoledì 30, alle 20,30).

Le squadre affidate ad Attilio Caja e Vincenzo Esposito si sono già incrociate due volte in partite ufficiali e il bilancio è un salomonico 1-1, perché la Dinamo vinse nettamente all’andata in campionato mentre i biancorossi trionfarono con un’epica rimonta da -23 in Fiba. Attenzione però: leggendo l’andamento delle due partite Varese ha sofferto a lungo il Banco che, sulla carta, ha un telaio in grado di creare molti grattacapi a Ferrero e compagni.

L’incognita per i sardi è legata al cambiamento piuttosto netto operato nel roster: il grave infortunio a Bamforth (spesso decisivo contro Varese) e il taglio di Petteway (deleterio nel match di dicembre) hanno portato a Sassari l’ex pistoiese Tyrus McGee e il giramondo Justin Carter, entrambi in doppia cifra nel successo su Groningen. L’assenza forzata al prodigioso tiratore bianco ha permesso a Esposito di distribuire meglio il peso dell’attacco e rendere così la Dinamo più imprevedibile: ben sette uomini in doppia cifra mercoledì in coppa, cinque dei quali con 13 punti. A Varese mancherà – come all’andata – Jamie Smith, il play titolare degli isolani (infortunio non grave il suo) che comunque sono ugualmente ben coperti nel ruolo. A rischio anche la presenza dell’ala Pierre.

La Openjobmetis, parzialmente rinfrancata dal successo di Larnaca, deve però vincere a tutti i costi: troppe tre partite senza successi in campionato, tanto che i biancorossi sono stati risucchiati nel gruppone al quinto posto dopo aver assaporato anche la seconda piazza. I playoff, ovviamente, sono ancora molto lontani ma il cammino della stagione è assolutamente nel vivo e due punti oggi possono già essere pesanti, soprattutto con squadre sulla carta più forti e ambiziose.

Attilio CAJA (Openjobmetis Varese) – «Prima di tutto faccio un augurio a Bamforth che si merita una ripresa che sia il più veloce e completa possibile. Poi pensiamo a Sassari, squadra che arriva da sette vittorie consecutive tra campionato e coppa, impresa non semplice: hanno il secondo miglior attacco della Serie A, sono i primi nei rimbalzi e i terzi negli assist, numeri che spiegano perché stiano andando così bene. Hanno un gruppo italiano di qualità ed esperienza – Polonara, Gentile, Spissu – e tanto atletismo con Cooley e Thomas, i pericoli pubblici numeri uno per gli avversari. Ora il Banco ha aggiunto due nuovi giocatori ricchi di qualità ma noi vorremmo tornare a vincere in campionato. Dopo l’ottimo girone di andata e la qualificazione alle Top16 di coppa, dobbiamo superare un momento in cui non ci siamo espressi al meglio in attacco. Giochiamo in casa nostra e vogliamo riprendere il cammino anche se sappiamo che serviranno energia e forza fisica».

Vincenzo ESPOSITO (B. Sardegna Sassari) – «Arriviamo da un buon momento e con gli inserimenti nuovi siamo riusciti a sopperire bene alle assenze; l’idea è quella di venire a Varese e giocare al massimo delle nostre possibilità entrambe le partite anche se quella di Coppa ha ormai poco significato. Le due squadre si conoscono bene; dovremo provare a mantenere i nostri numeri statistici e per vincere fuori casa dovremo dare qualcosa in più. La Openjobmetis in casa fa dell’aggressività e degli alti ritmi le caratteristiche principali. Sarà importante affrontare bene la gara non solo dal punto di vista tecnico ma con intelligenza e tranquillità, restando concentrati per tutti i 40 minuti consapevoli che al di là del punteggio Varese in qualsiasi momento della partita può fare dei break importanti».

