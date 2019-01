Pallacanestro Varese, porte aperte a un nuovo sponsor

Nuovo sponsor per la Pallacanestro Varese che aggiunge un marchio a quelli già presenti nel gruppo cosiddetto “Gold”, quelli dunque che non compaiono sulle divise da gioco ma hanno una serie di spazi di primo piano all’interno del palazzetto.

Si tratta di Elior Italia, emanazione di una multinazionale francese tra le maggiori di quelle che si occupano di ristorazione collettiva. La branca italiana ha sede centrale a Milano e diversi uffici sparsi in tutto il Paese in cui – è leader del proprio settore avendo inglobato diversi marchi storici. Elior Italia serve oltre 108 milioni di clienti ogni anno in più di 2.200 ristoranti e punti vendita, occupando a vario titolo 14mila collaboratori. È attiva in aziende pubbliche e private, scuole, nelle forze armate e gestisce anche la ristorazione sui convogli di Trenitalia.

Una “aggiunta” al gruppo di sponsor salutata con entusiasmo dalla società biancorossa: «Siamo molto felici che Elior Italia abbia deciso di sostenere la Pallacanestro Varese – spiega il gm Andrea Conti – Siamo sicuri che questa sinergia darà ottimi risultati e potrà svilupparsi nel tempo».

A spiegare l’impegno della grande azienda basata a Milano è l’ad Rosario Ambrosino: «Siamo orgogliosi di sostenere una delle squadre di basket più gloriose nel nostro Paese. In Elior siamo convinti che lo sport sia fondamentale per un corretto stile di vita, così come la sana alimentazione e con questa sponsorizzazione vogliamo dare un messaggio forte in questa direzione. Teniamo a migliorare la qualità della vita delle persone attraverso l’educazione alimentare e con i piatti che proponiamo, ma allo stesso tempo ribadiamo l’importanza dello sport».

SQUADRA IN BANCA

La squadra alle “Gallerie d’Italia”

Sempre nell’ambito dei rapporti con gli sponsor più “pesanti” della società, lunedì 14 i giocatori della Openjobmetis, gli staff della prima squadra e alcuni dirigenti del club hanno partecipato a una visita guidata allo spazio “Gallerie d’Italia” dove è allestita una mostra sul Romanticismo. Il polo museale milanese è strettamente collegata a Intesa Sanpaolo, sponsor del club biancorosso che già lo scorso anno ospitò la squadra nello spazio d’arte situato nel cuore del capoluogo lombardo.