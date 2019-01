Parker-Cottarelli, affare fatto per la Pro Patria

Doppio colpo in entrata per la Pro Patria che dopo la prestigiosa vittoria di domenica contro la Carrarese ufficializza oggi – martedì 29 – i rinforzi di questo calciomercato invernale.

Sbarca a Busto Arsizio l’attaccante italo-inglese Sean Parker, che già da una settimana stava prendendo parte agli allenamenti con il gruppo di Ivan Javorcic. La punta classe ’97 andrà a rimpinguare le fila del reparto offensivo, dopo la rescissione contrattuale di Pllumbaj avvenuta già lo scorso novembre. Contratto di un anno con opzione per il secondo e maglia numero 7 per l’ex Lucchese e Massese. Con quest’ultima squadra Parker, che è nato a Ronciglione nel Viterbese, ha messo a segno quest’anno i primi due gol della sua carriera da senior in Serie D.

Torna invece all’ombra dello “Speroni” Niccolò Cottarelli, che dopo la cavalcata della scorsa stagione in Serie D – promozione e scudettino di categoria con i Tigrotti – riabbraccia nuovamente i colori biancoblù. Operazione a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall’Alessandria (la squadra in cui ha militato in questa prima metà di stagione senza però trovare spazio) per il classe ’98, che vestirà la maglia numero 27, un colpo tanto in ottica presente (potrebbe far respirare Mora), quanto futura vista la giovane età e la conoscenza dell’ambiente.