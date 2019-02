Pro Patria, sfida alla Juve. C’è un tabù da sfatare

Dopo l’impresa sotto la neve di domenica scorsa contro la Carrarese, domani (lunedì 4 febbraio alle 18:00) i tigrotti sono chiamati all’affascinante sfida contro la Juventus Under23.

La sfida, che sarà trasmessa su Rai Sport facendo tornare così lo “Speroni” ad essere palcoscenico televisivo dopo 8 lunghi anni, è presentata da mister Ivan Javorcic come una «partita di assoluto prestigio, ma il fatto di tornare in tv non sarà al centro delle motivazioni dei ragazzi. C’è voglia di migliorarsi, di alzare l’asticella contro una squadra interessante che ha saputo dimostrare di meritarsi la categoria».

Sugli undici che scenderanno in campo l’allenatore croato alza la consueta cortina fumogena: «La squadra sta bene e tutti sono a disposizione, compresi i nuovi, Parker e Cottarelli. Può darsi che manderò in campo la stessa formazione di domenica scorsa, ma dobbiamo valutare dato che ci aspetta un periodo denso di impegni, nel quale più o meno tutti saranno chiamati in causa».

«Vincere in TV – continua Javorcic- sarebbe una bella soddisfazione, cercheremo di sfatare questo tabù. La loro è una squadra interessante, mi sta piacendo l’esperimento; certo, c’è qualcosa da migliorare nella pratica, ma credo che servano queste iniziative per cominciare a ridisegnare il nostro calcio».

Della classifica invece, il mister non vuole sentir parlare, anche dopo i recenti sviluppi che consegnerebbero quasi automaticamente una facile salvezza per i bustocchi: «La classifica la guardo poco perché sarebbe sbagliato fare valutazioni al momento. Noi pensiamo solo a giocare partita per partita e a essere più competitivi possibile».

Nella gara di andata di ottobre, giocata ad Alessandria, campo di casa dei giovani bianconeri, la Pro Patria venne sconfitta 2-0 dalle reti di Toure e Pereira. Da allora però la squadra di mister Mauro Zironelli ha cambiato molto, rinforzandosi anche nel calcio mercato di gennaio con gli arrivi dell’esterno ex Lugano Edoardo Masciangelo e della punta di peso Benjamin Mokulu.

La diretta di VareseNews è già iniziata (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta, rispondere la sondaggio e interagire con gli hashtag #DirettaVn e #ProPatriaJuveU23 sui social.