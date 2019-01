Javorcic raggiante: «Forse la miglio Pro Patria della stagione»

Dopo la vittoria 3-1 contro la Carrarese, fino a oggi capolista del Girone A di Serie C, un raggiante Ivan Javorcic si presenta in conferenza stampa con il sorriso di chi sa di aver appena compiuto un miracolo: «Complimenti ai ragazzi – dice il tecnico croato- che sono stati protagonisti di un piccolo capolavoro. Ci siamo adeguati alle circostanze e agli avversari, ma la cosa che mi ha fatto più piacere è stato il modo in cui abbiamo saputo interpretare la partita. C’è questa dinamica particolare all’interno del nostro gruppo, secondo la quale si posso cambiare gli interpreti e le risposte sono sempre positive, riusciamo a spingerci dall’interno».

«Abbiamo speso tanto in questa settimana . prosegue Javorcic -, e ne è uscita quella che forse è stata la miglior Pro Patria della stagione, con una partita fatta di estrema attenzione difensiva e grande organizzazione offensiva. Sono contento anche perché è stata una gara gagliarda e divertente, continuiamo sul nostro percorso di crescita».

Parole anche per il protagonista assoluto di questo match, Beppe Le Noci, che Javorcic è arrivato addirittura a paragonare a Fabio Quagliarella per la seconda giovinezza che sta vivendo:«Contentissimo della prestazione, abbiamo tenuto bene il campo, facendo le scelte giuste nei momenti giusti. Siamo stati bravi a crederci fin dall’inizio, consapevoli delle difficoltà abbiamo messo sul terreno sacrificio e intensità che poi ci hanno permesso di vincere la partita. Il paragone del mister fa piacere, è un periodo in cui sto bene fisicamente e penso solo a dare il mio aiuto a questi ragazzi straordinari. Rimaniamo però concentrati e con i piedi per terra».

Parla anche il vice-allenatore dei toscani, Marco Marchionni: «Sapevamo sarebbe stata una gara complicata ma non siamo riusciti a fare quello che solitamente ci viene meglio e siamo andati in confusione. Il primo tempo l’abbiamo praticamente regalato alla Pro Patria, che è una squadra con cui non si può scherzare. Ripartiamo da un secondo tempo migliore, consapevoli di non poter lasciare così tanto tempo agli avversari».