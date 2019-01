Passa in commissione ambiente il Piano d’Azione Acustico

E’ stato approvato dalla commissione consiliare ambiente il Piano d’Azione Acustico, che si occupa dell’impatto acustico degli assi stradali del Comune di Varese con traffico veicolare pari o superiore a 3 milioni di veicoli all’anno.

L’azione è stata presentata, nella seduta del 15 gennaio 2019 della commissione presieduta da Paolo Cipolat, dall’assessore all’ambiente Dino de Simone.

Le vie prese in considerazione dal piano sono 17: tra loro ci sono alcune tra quelle più importanti e trafficate della città, come via Magenta, Viale Aguggiari, viale Borri, via Sanvito Silvestro e via Belforte. Ma anche vie come via Campigli, via Caracciolo, viale Gasparotto, via Renè Vanetti e via Felicita Morandi: tutte accomunate da un traffico di veicoli superiore ai 3 milioni all’anno. Per queste vie sono state valutate delle azioni di mitigazione del rumore che vanno dall’asfalto fonoassorbente alle rotonde per diminuire la velocità delle auto che le attraversano.

Il piano d’azione acustico è al suo penultimo passaggio prima della concretizzazione: essendo stato approvato a maggioranza (con le astensioni dei consiglieri Longhini e Binelli), verrà discusso infatti nel prossimo consiglio comunale.