Polizia locale: un anno di interventi e multe, il 94% per divieto di sosta

In occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono e protettore del corpo di polizia municipale, il comandante Umberto Cantù ha tracciato il bilancio del suo primo anno alla guida della Polizia Locale di Somma Lombardo.

Un anno intenso e non senza difficoltà. “Nei vari campi di attività – spiega Cantù – il Comando ha svolto ben 1927 interventi con oltre 600 pattuglie, ha visto 8200 atti protocollati in partenza e ne ha ricevuti 13058 (il 40% del totale comunale), ha gestito oltre 5000 verbali, 500 solleciti di pagamento e 1700 atti ingiuntivi”.

E aggiunge: “Nonostante le carenze di personale e il sempre maggior impegno richiesto alla Polizia Locale in termini di sicurezza urbana, il Comando ha retto l’impatto riuscendo a garantire alla popolazione un elevato standard di servizio, sia in termini qualitativi che quantitativi”.

DIVIETI DI SOSTA AL PRIMO POSTO

Nel 2018 il 94% delle violazioni al codice della strada accertate dai vigili (5229 verbali su 5553) ha riguardato i divieti di sosta nelle numerose varianti: su marciapiede, davanti a passo carrabile, in prossimità di intersezione, senza disco o scontrino, su passaggio pedonale, nell’area mercato. 87 le contravvenzioni per omessa revisione, 58 per illecito utilizzo degli stalli riservati ai portatori di handicap, 27 per mancanza della copertura assicurativa RC obbligatoria, 23 per alta velocità, 11 per utilizzo di cellulare alla guida.

Tra le emergenze quotidiane affrontate nel 2018 c’è il caos parcheggi legato alle partenze per le vacanze dall’aeroporto di Malpensa. “Le auto abbandonate un po’ ovunque hanno mandato in crisi il sistema viabilistico cittadino – osserva Cantù – e hanno richiesto un’intensa attività di indagine, coordinata con altri organi di Polizia e con compiti ispettivi, che ha portato alla denuncia in stato di libertà di tre persone, per una serie di reati in concorso tra loro”.

GLI INCIDENTI STRADALI

In totale nel 2018 sono state 637 le pattuglie effettuate per attività di polizia stradale e di sicurezza, 60 i posti di controllo alla circolazione. Gli incidenti stradali rilevati sono stati 71, di cui 49 con feriti, nessuno con esito mortale.

ABBANDONO DEI RIFIUTI

Sul fronte della lotta contro l’abbandono dei rifiuti, la Polizia Locale di Somma Lombardo, in sinergia con il Comando Carabinieri Forestali di Vergiate, ha avviato un incessante monitoraggio del territorio, che ha portato alla denuncia in stato di libertà di alcuni soggetti resisi responsabili di abbandoni o gestione incontrollata di rifiuti speciali. Analoghi controlli sono stati svolti per i rifiuti domestici: in tutto sono 115 i sopralluoghi compiuti, con l’accertamento di 51 sanzioni di carattere amministrativo. “Maggiori controlli e sanzioni hanno creato un positivo effetto sulla collettività – commenta il Comandante – questa consapevolezza ha contribuito a elevare lo standard di raccolta differenziata e di corretto conferimento dei rifiuti da parte di un largo strato della popolazione”.

Infine Cantù, che ha assunto il comando dal 16 febbraio 2018, promuove la convenzione per la gestione in forma associata dei servizi di Polizia Locale tra i Comuni di Somma Lombardo, Arsago Seprio e Casorate Sempione, risalente al 2016. “L’intensa attività svolta è stata possibile anche grazie a una costante implementazione e perfezionamento dei servizi svolti in collaborazione con il personale degli altri comuni”, afferma il Comandante. E conclude: “Grazie a un attento utilizzo delle risorse umane disponibili e all’azione sinergica di tutto il personale della Convenzione, coordinato dalla Centrale Operativa – cuore del sistema al servizio della collettività – è stato possibile raggiungere gli obiettivi prefissati, agevolando il cittadino e consentendogli, durante l’intera giornata, di poter disporre della Polizia Locale per ogni emergenza, necessità o richiesta”.