Pronto soccorso di Gallarate, dai sindacati solidarietà e cordoglio

A seguito dei gravi fatti avvenuti presso il PS dell’Ospedale di Gallarate il 22/01/2019, FP CGIL, CISL FP e UIL FPL manifestano la loro vicinanza nei confronti di tutte le lavoratrici ed i lavoratori delle strutture sanitarie che sempre più spesso sono costretti ad affrontare aggressioni da parte dell’utenza.

Esprimiamo la nostra piena solidarietà a coloro che ogni giorno, nonostante le mille difficoltà, si spendono con grande competenza e senso del dovere per aiutare chi ne ha bisogno. Le “aggressioni” al personale sanitario sono ormai all’ordine del giorno perché l’utenza è sempre più esasperata da un sistema sanitario che non offre risposte in tempi adeguati anche alle istanze più urgenti. Le attese sono diventate insopportabili, “attese” che non ci si riferiscono solo al turno in sala d’aspetto ma anche, come spesso accade, alla “banale” prenotazione di un esame o una visita. Il problema dunque esiste ed è grave, tuttavia le responsabilità non possono e non devono ricadere sui lavoratori che ogni giorno compiono il loro dovere. Il sistema sanitario pubblico infatti viene da anni svuotato delle risorse umane ed economiche di cui necessita per garantire un servizio migliore ai cittadini ed il diritto ai dipendenti di lavorare in sicurezza.

Le politiche economiche che hanno limitato il ricambio generazionale tra i lavoratori e un sistema di formazione universitario poco lungimirante sono le cause principali che ci consegnano oggi interi reparti con gravi carenze di organico. Il personale sempre più risicato (in attesa che si realizzi l’”esodo” dovuto a “quota 100”) è costretto quindi a sopportare orari estenuanti per garantire le coperture dei turni.

Esprimiamo il cordoglio alla famiglia del ragazzo per il dramma accaduto in PS a Gallarate.