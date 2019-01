Ruggito per Axpo e Coelsanus: battute Bergamo e Montecatini

Weekend estremamente positivo per le due squadre del territorio impegnate nei campionati di basket di Lega Nazionale, l’Axpo Legnano (A2) e la Coelsanus Varese (Serie B), entrambi autrici di vittorie importanti.

LEGNANO SORPRENDE LA SORPRESA BERGAMO

Sovvertendo ogni pronostico della vigilia, la Axpo muove la classifica infilzando tra le mura del PalaBorsani la sorprendente Bergamo, arrivata a Castellanza da “capolista in pectore” ma battuta dagli Knights. Quarto successo stagionale per i biancorossi (92-87) che fanno leva sulla notevole produttività offensiva degli stranieri (32 di Raffa, 25 di Thomas) ma anche su fatturati importanti degli italiani, con Serpilli in doppia doppia (16+10), Bortolani sempre attivo e Bozzetto solido a rimbalzo.

Legnano ha il merito di reagire alla spallata iniziale propiziata da Fattori (7-21) e di mostrare presto il lato migliore agli ospiti (+6 prima della fine del primo tempo, chiuso poi sul 43 pari). Con Raffa e Serpilli protagonisti, l’Axpo ha guadagnato vantaggio nel terzo periodo ma la reazione di Bergamo (da -8 a +3 in pochi minuti, bene Casella) ha rimesso la partita in discussione. Due triple di Raffa e una schiacciata di Thomas però hanno infiammato il PalaBorsani e consentito a Legnano di guadagnare un minimo gruzzolo difeso sino al termine. E giovedì nell’infrasettimanale (in casa con Agrigento) a questo punto, i biancorossi cercheranno un bis prezioso.

Axpo Legnano – Bergamo 92-87

(20-27, 43-43; 66-59)

Legnano: Raffa 32 (7/10, 4/8), Thomas 25 (7/15, 2/7), Serpilli 16 (2/4, 4/7), Bortolani 9 (2/5, 1/4), Ferri 6 (2/6 da 3), Bozzetto 4 (1/2, 0/1), Bianchi (0/2 da 3). Ne: Berra, Marazzini, Corti, Coraini, Ballarin. All. Mazzetti.

CLASSIFICA (dopo 17 giornate): V. Roma* 28; Bergamo, Rieti 24; Latina, Capo d’Orl. 22; Casale Monferrato, Treviglio, Agrigento 20; Biella, Trapani 18; L. Roma, Scafati 16; Siena 15; Tortona 12; LEGNANO 8; Cassino 4.

LA ROBUR È RIPARTITA. ANCHE IN TRASFERTA

Secondo successo consecutivo per la Robur che riprende quota contro le toscane: dopo aver battuto Empoli al Campus la squadra di Vescovi offre il bis con Montecatini, stavolta in trasferta. Successo di stretta misura (63-66) e di punteggio basso, nel quale emergono le prove di Mercante e Ferrarese (21 punti per il primo, 10 per il play), tornati in discreta forma fisica dopo i recenti acciacchi ed infortuni. E poi il solito Planezio, già decisivo settimana scorsa e autore di 14 punti con 9 rimbalzi.

Al PalaTerme la Coelsanus ha iniziato con qualche difficoltà finendo sotto nel punteggio fino al -12, però ha tenuto barra a dritta ed è risalita con pazienza nonostante percentuali difficili da 3 punti. E nel quarto periodo la difesa “vescovile” ha messo la museruola a Meini e compagni permettendo così all’attacco varesino di sorpassare e chiudere in gloria nonostante qualche balbettio dalla lunetta.

Montecatiniterme – Coelsanus Varese 63-66

(20-18, 41-32; 55-50)

Varese: Mercante 21 (5/7, 2/8), Planezio 14 (4/4, 0/4), Ferrarese 10 (2/7, 2/5), Maruca 8 (1/4, 1/4), Rosignoli 6 (1/4), Ivanaj 4 (2/2, 0/1), Passerini 3 (0/1, 1/7), Caruso, Assui. Ne: Trentini, Calzavara, Mottini. All. Vescovi.

CLASSIFICA (dopo 18 giornate): Omegna 30; Firenze 28; Piombino, San Miniato 26; Alba, Sangiorgese 22; VARESE, Vigevano 20; Empoli 18; Pavia, Oleggio 16; Borgosesia, Montecatini 14; Cecina 10; Siena 4; Domodossola 2.