Scapolo operato per l’appendicite

Secondo caso di appendicite per il Varese Calcio in questa stagione. Dopo l’operazione a Lorenzo Lercara, ora è toccato al portiere Andrea Scapolo.

L’estremo difensore già domenica non era entrato in lista per la partita di domenica a Vigevano; sembrava si trattasse di coliche, invece i continui dolori addominali hanno convinto ad analisi più approfondite che hanno portato alla scoperta dell’infiammazione dell’appendice.

Il calciatore è stato operato in giornata ad Angera, verrà dimesso tra pochi giorni ma dovrà stare lontano dal campo per qualche settimana.

Questo il comunicato della società: