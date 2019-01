Si apre un buco in via Corridoni, chiusa una corsia

E’ stato scoperto nella mattinata di oggi, mercoledì 23 gennaio, un pericoloso buco in via Corridoni: largo e profondo circa un metro, si è aperto tra la rotonda di via Piero Chiara e l’incrocio di via Daverio, pochi metri dopo il bivio con la via Calogero Marrone.

Ad accorgersi del fatto sono stati gli infermieri di Famiglia, che hanno allertato la polizia locale: una tempestività che ha consentito di evitare incidenti.

La pattuglia dei vigili di Varese è infatti arrivata pochi minuti dopo: per consentire il passaggio in sicurezza, è stata chiusa una corsia della strada coinvolta, il cui traffico è ora limitato dalla presenza di una corsia in meno.

A causare il buco, secondo i primi rilievi sembrerebbe un condotto fognari: il comune di varese ha provveduto a mettere in sicurezza l’area mentre i lavori di ripristino saranno avviati e ultimati nei prossimi giorni dalla società Alfa.