A tu per tu con l’ittiosauro: una giornata da minipalentologo

Il Museo dei fossili del Monte San Giorgio propone per i bambini a partire da 6 anni un pomeriggio di gioco-laboratorio intitolato “Diventa un mini-paleontologo”.

I bambini potranno realizzare il calco di un fossile e creare un modello in plastilina di ittiosauro, un rettile triassico che si è evoluto adattandosi alla vita acquatica.

L’appuntamento è per domenica 13 gennaio – dalle 14 alle 16.30 – al Museo dei Fossili di Meride (Ch), in via Bernardo Peyer 9.

Il costo di partecipazione è di 20 franchi.

Iscrizioni telefonando al numero +41 91 640 00 80 oppure via mail all’indirizzo info@montesangiorgio.org entro le ore 12 del 12 gennaio.