Varese – Varesina, parola al campo

È stata un’altra settimana di passione in casa Calcio Varese, tra comunicazione di vertenze pagate e il ritorno al “Franco Ossola” nonostante il debito con Acsm Agam non sia ancora stato risolto.

In tutto questo, domenica 27 gennaio (ore 16.30) allo stadio di Masnago, Camara e compagni ospiteranno la Varesina per una sfida di alta classifica nel Girone A di Eccellenza.

Un confronto tra due società, in questo momento, molto differenti. Da una parte il Varese in piena evoluzione, con Claudio Benecchi impegnato nella cessione del club ad Ernico Fadani, ma con sul groppone i debiti da pagare e le vertenze da saldare agli ex giocatori. Dall’altra la Varesina, una società nata nel 2010 con tante ambizioni e capace in questi anni di creare basi solidissime per crescere grazie ai tanti giovani che giocano nel settore giovanile e ai legami intrecciati con l’Inter.

Alle 16.30 si giocherà, stop alle parole e spazio al campo. Mister Manuele Domenicali, che ha la rosa ristretta al minino, dovrà fare a meno dello squalificato Matteo Simonetto e dell’indisponibile Andrea Scapolo, operato di appendicite. Al centro della difesa tornerà Christian Travaglini, riformando la retroguardia “green” con Lonardi a destra, Bianchi a sinistra e M’Zoughi al centro.

Il 2019 della Varesina è iniziato al meglio, con due vittorie di misura ma fondamentali. Alla prima il gol di Albizzati ha firmato il colpo 1-0 in casa della capolista Castellanzese, alla seconda invece la rete di Broggi ha permesso di superare 1-0 il Busto 81.

