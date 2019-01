Stadio, si gioca ma i debiti rimangono. «Nessun ha pagato le bollette»

Sembrava risolto il problema “Franco Ossola”, con la comunicazione del doppio impegno di domenica 27 gennaio, quando a Masnago giocherà prima il Milan Femminile alle ore 12.30, poi il Varese contro la Varesina alle ore 16.30.

I fatti di ieri hanno lasciando intendere il pagamento delle utenze da parte del Varese. E invece i rubinetti dello stadio verranno aperti in via straordinaria domenica, più per agevolare il regolare svolgimento della gara di Serie A Femminile tra Milan e Sassuolo, con diretta su Sky Sport.

Il Varese “beneficerà” di questa apertura temporanea della rete idrica per la gara contro la Varesina, ma il problema rimane. La società dovrà parlare con Acsm Agam per programmare un piano di rientro dei debiti; piano di rientro che per ora non è ancora stato intavolato.

Il Calcio Varese dovrebbe iniziare a muoversi settimana prossima. Oggi – venerdì 25 gennaio – a Milano ci sarà un nuovo incontro tra Claudio Benecchi ed Ernico Fadani, che in serata dovrebbero rientrare a Varese per pagare i rimborsi ai giocatori.

Questo il comunicato dell’azienda: