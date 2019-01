Ventiquattrenne morì nel 2017, c’è un indagato

In relazione al decesso di una 24enne cittadina eritrea avvenuto il 3 luglio 2017 a Bellinzona in via San Gottardo, il Ministero pubblico comunica che le parti coinvolte sono state informate della imminente chiusura dell’istruzione penale.

Il procuratore pubblico Moreno Capella ha in particolare prospettato la promozione dell’accusa (per le ipotesi di reato di assassinio, consumato e tentato, omicidio intenzionale, consumato e tentato, lesioni semplici, esposizione a pericolo della vita altrui, minaccia, coazione) nei confronti di un cittadino eritreo di 37 anni.

All’imputato e all’accusatore privato nel procedimento penale è stato fissato un termine di alcune settimane per presentare eventuali istanze probatorie.