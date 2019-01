A Volandia si aspetta la Befana

Dopo il grande successo de “Il Villaggio del Grinch” 23&20 organizza a Volandia “Aspettando la Befana”, con il patrocinio di Aime e la partnership di Lollipop Dolci e Feste.

Il 4, 5 e 6 gennaio saranno tre pomeriggi, dalle ore 14:00, all’insegna della realizzazione della calza della Befana, del Truccabimbi, dello spettacolo di magia alle 16:30 con Mago Geko, della visita alla casetta della Befana, per poi concludere alle 17:15 con una cioccolata calda per grandi e piccini partecipanti all’evento.

«Una coda dell’evento natalizio – dice Sonia Milani, Presidente dell’Associazione 23&20 – che abbiamo pensato per i bimbi che sono ancora a casa da scuola e che attendono l’arrivo della Befana, che chiude definitivamente le feste. Il 4 e 5 prepareremo le calze ed il 6 arriverà la Befana, preceduta dai Re Magi, che come da tradizione distribuiranno i mandarini ai bambini presenti. Una Befana speciale, che donerà a tutti dei sacchettini di caramelle per riempire le calzine realizzate. E tutti i giorni lo spettacolo di magia alle 16:30, il Truccabimbi a tema e la visita alla casetta della Befana. All’esterno del parco di Volandia presente ancora la giostra».

L’evento è all’interno del Parco e Museo del Volo e ne arricchisce l’offerta, per questo l’accesso è previo acquisto dei biglietti di ingresso a Volandia. Tutte le informazioni e l’acquisto dei biglietti sono sul sito www.23eventi.it o sulla pagina facebook dell’evento “Aspettando la Befana a Volandia”.