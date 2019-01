“Zeropalstica”, Malnate dichiara guerra alle bottiglie di plastica

È iniziata una guerra a Malnate. Il Comune di Malnate ha “arruolato” i ragazzi dell’istituto comprensivo per sconfiggere le bottiglie di plastica. Il progetto si chiama “Zeroplastica – riuso e me ne vanto”.

Questa mattina, venerdì 18 gennaio, gli assessori Giuseppe Riggi e Irene Bellifemine hanno iniziato a distribuire borracce di alluminio. Lo scopo è quello di convincere gli studenti e le loro famiglie a dire addio alle bottiglie di plastica, grande fonte di inquinamento globale.

Dopo un video sul tema, l’assessore Riggi ha spiegato ai ragazzi delle scuole medie: «Si parte dai piccoli gesti, si può fare a meno di comprare le bottiglie di plastica bevendo l’acqua del rubinetto, che per legge è più controllata di quella in commercio, oppure quella delle casette. La Città di Malnate ha già dimostrato di essere attenta al tema e in tre anni di vita delle casette dell’acqua sono stati erogati 5 milioni di litri».

Questa mattina sono state distribuite le borracce ai 440 studenti delle scuole medie, mentre settimana prossima più del doppio verranno donate anche ai più piccoli della primaria.

La guerra sarà lunga, ma grazie alle nuove generazioni si può vincere.