Altre 18 condanne per la vicenda dei matrimoni combinati

Si è chiusa con una sentenza arrivata in serata il processo per 18 persone imputate per immigrazione clandestina e traffico di stupefacenti. Secondo il collegio giudicante del Tribunale di Busto Arsizio presieduto dal giudice Rossella Ferrazzi, sono tutti responsabili dell’organizzazione di matrimoni combinati tra marocchini e italiani con l’unico intento di far ottenere il permesso di soggiorno ai primi e un compenso in danaro per le spose.

Sono stati condannati tutti e tre i fratelli Marraki a pene superiori ai 7 anni (con multe tra i 30 e i 40 mila euro) i tre fratelli marocchini considerati i capi dell’organizzazione che procurava donne italiane con problemi economici disposte a sposare uomini marocchini che avevano bisogno di un permesso di soggiorno. Pene attorno ai 16 mesi per le spose e 8 mesi ai testimoni di nozze.

Il gruppo faceva parte della corposa indagine condotta dal pubblico ministero Francesca Parola nel 2015 e denominata “Wedding planner”. Insieme ai Carabinieri di Busto Arsizio, infatti, scoperchiarono una vera e propria organizzazione tra Italia e Marocco che pensava a tutto: dai documenti agli abiti, dal ristorante agli invitati, oltre a gestire le somme di danaro corrisposte dagli sposi e in parte girate alle spose. Diverse decine le finte nozze ricostruite, molte delle quali si sono svolte proprio in Comune a Busto Arsizio. Quasi un centinaio le persone coinvolte nel giro.

Sono quasi una sessantina le persone condannate nei vari rivoli della vicenda giudiziaria.