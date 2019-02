Alma – Openjobmetis, la partita in diretta

Squadre in campo dalle 17,30 all’Allianz Dome di Trieste dove la Openjobmetis disputa la 19a giornata di Serie A. Seguite con noi la partita minuto per minuto e dite la vostra nello spazio commenti oppure usando gli hashtag #direttavn o #triestevarese su Twitter e Instagram. Oltre al basket, nel nostro contenitore, anche gli aggiornamenti su Firenze-Busto di pallavolo femminile. Per visualizzare al meglio il liveblog CLICCATE QUI.