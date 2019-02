In ambulatorio la nuova pediatra indicata da Asst Sette Laghi

A partire da oggi pomeriggio, mercoledì 6 febbraio, presso l’Ambulatorio di Luvinate è operativa la nuova pediatra indicata da Asst dei Sette Laghi.

Si chiama Francesca Ciglia e alcuni genitori hanno già avuto modo di conoscerla nelle scorse settimane alla Scuola materna di Luvinate, grazie allo “Sportello pediatrico”, il breve ciclo di incontri aperto non solo ai genitori con i figli iscritti all’asilo, ma a tutte le mamme e i papà interessati a ricevere indicazioni e suggerimenti riguardanti la salute dei bambini.

L’ambulatorio medico di Luvinate è in via San Vito 2 e oggi la pediatra sarà presente dalle ore 17 alle 18.

Per maggiori informazioni sull’orario settimanale di ricevimento e i contatti telefonici del medico, consultare il sito del Comune di Luvinate alla sezione servizi alla voce “Salute pubblica”.