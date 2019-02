Anche il Pd sarà in piazza contro la proposta di legge Pillon

Anche il Partito Democratico aderisce alla manifestazione contro il disegno di legge del senatore leghista Pillon, nelle stesse ore ospite di un convegno a Varese.

Il presidio di protesta è stato fissato per venerdì 15 febbraio alle 18 in piazza del Garibaldino e in questi giorni stanno aumentando le adesioni di partiti e sigle dell’associazionismo.

«La proposta che porta il nome del senatore – spiega in un comunicato il Partito Democratico – va respinta senza condizioni in quanto mira a sovvertire l’ attuale diritto di famiglia e ad eliminare le tutele per donne e minori, frutto di decenni di interventi legislativi e giurisprudenziali consapevoli dei bisogni emotivi e sociali di questi ultimi, tentando di riportare il nostro paese indietro nel tempo».

«Un fermo no – spiega il Partito democratico – a: mediazione obbligatoria, imposizione di tempi paritari e doppia domiciliazione/residenza dei minori, mantenimento diretto, piano genitoriale e introduzione del concetto di alienazione parentale. Proposte tutte che non tengono conto del benessere dei bambini, che ostacolano la separazione rendendola accessibile solo a persone con reddito elevato e che fanno venir meno forme di tutela verso le donne, anche in situazioni di abusi e violenza. Il disegno di legge non cerca di eliminare gli squilibri esistenti nella cura dei figli e nel lavoro produttivo e riproduttivo, ma, al contrario li alimenta, creando un’idea di famiglia “separata” totalmente avulsa dalla realtà e ingiusta. Un’idea di famiglia decisamente retrograda e punitiva, alla quale il PD si oppone, in Parlamento e nelle piazze. Questo disegno di legge non s’ha da fare! Indietro non si torna».