Autostrade e tengenziali, le chiusure dei prossimi giorni

Autostrade per l’Italia comunica le seguenti chiusure per consentire lavori:

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Milano Viale Certosa, per chi proviene da Brescia, dalle 22:00 di lunedì 25 alle 5:00 di martedì 26 febbraio.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cormano, al km 129+900, oppure immettersi sulla A8 Milano-Varese verso Varese ed invertire il senso di marcia sullo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200;

-sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Milano Viale Certosa, verso Brescia:

per una notte, dalle 22:00 di giovedì 28 febbraio alle 5:00 di venerdì 1 marzo;

per una notte, dalle 23:00 di venerdì 1 alle 6:00 di sabato 2 marzo.

In alternativa si consiglia di immettersi sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200 e seguire le indicazioni per Monza, sulla A52 Tangenziale nord di Milano.

Sulla A8 Milano-Varese:

-per chi proviene da Varese, sarà chiuso il ramo di allacciamento verso Milano Viale Certosa, dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 febbraio.

In alternativa si consiglia di uscire a Cascina Merlata, al km 0+300, seguire le indicazioni per A4/Venezia, immettersi sulla A4 verso Brescia/Venezia ed uscire allo svincolo di Milano Viale Certosa;

-per chi proviene da Varese, sarà chiuso l’allacciamento sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia/Venezia, dalle 22:00 di giovedì 28 febbraio alle 5:00 di venerdì 1 marzo.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Buguggiate, per chi proviene da Varese, dalle 09:00 alle 16:00 di lunedì 25 e di martedì 26 febbraio; per due notti consecutive con orario 22:00-5:00, dalle 22:00 di mercoledì 27 febbraio alle 05:00 di venerdì 1 marzo.

In alternativa, si consiglia di uscire alo svincolo di Gazzada, in direzione della A60 Tangenziale di Varese e seguire le indicazioni per Buguggiate, sui rami dello svincolo Gazzada/Buguggiate;

-sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Buguggiate, verso Milano, per due notti consecutive con orario 22:00-5:00, dalle 22:00 di mercoledì 27 febbraio alle 5:00 di venerdì 1 marzo.

In alternativa si consiglia di utilizzare il percorso sopra descritto.

A52 Tangenziale nord di Milano

Per consentire programmati lavori di collegamento al nuovo tracciato della A52 Tangenziale nord di Milano, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, per tre notti consecutive, con orario 22:00-5:00, dalle 22:00 di lunedì 25 alle 5:00 di giovedì 28 febbraio, per chi proviene dal R37 Raccordo Fiera di Milano, sarà chiuso l’allacciamento sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza.

Pertanto, chi proviene da Rho, dopo l’immissione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese verso Milano, dovrà proseguire sulla A4 Torino-Trieste, in direzione di Brescia/Venezia, ed uscire allo svincolo di Cormano al km 129+900, percorrere la SP 35 verso Meda, ed immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano, in direzione di Monza.