“Bussola e impronte”: gara di orienteering in palude

Una sfida per famiglie e gruppi di amici da vivere immersi nella natura protetta della Palude Brabbia, sino all’ultimo indizio.

È la nuova gara di orienteering “Bussola e impronte” promossa dalla Lipu (Lega italiana protezione uccelli) dell’Oasi Palude Brabbia per il pomeriggio di domenica 3 marzo.

Armati di bussola e cartina, i partecipanti dovranno addentrarsi nella palude alla ricerca di lanterne e quiz, in una gara di orienteering per famiglie e gruppi di amici in cui si metteranno alla prova le conoscenze naturalistiche e la capacità di orientarsi di ciascuno.

Bussola e impronte, gara di orienteering a squadre, domenica 3 marzo alle ore 14.30 con ritrovo presso il Centro visite dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia, in via Patrioti 22 a Inarzo.

Consigliata ai bambini sopra gli 8 anni.

Consigliati scarponi o stivali.

Il costo di partecipazione è di 3 euro a persona per i soci, 5 euro per i non soci.

Prenotazione necessaria scrivendo a oasi.brabbia@lipu.it oppure telefonando allo 0332 964028.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.