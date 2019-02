In carcere il presunto autore della rapina a Caslano

E’ stato arrestato ni giorni scorsi il presunto autore della rapina effettuata il 3 febbraio in un distributore di benzina in via Cantonale a Caslano.

L’uomo è un 54enne italiano, domiciliato nel Locarnese.

L’arresto è stato effettuato a seguito dell’indagine svolta nei giorni successivi alla rapina dalla Polizia cantonale. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Pamela Pedretti.