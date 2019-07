Rapina di Caslano: estradato dall’Italia il secondo autore

E’ stato estradato dall’Italia anche il secondo rapinatore della coppia che il 3 febbraio scorso mise a segno una rapina in un distributore di benzina di via Cantonale a Caslano, nel Luganese.

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che l’uomo si trova ora in carcerazione preventiva in Canton Ticino. Si tratta di un 41enne cittadino italiano. L’uomo è stato arrestato agli inizi di aprile, in Sicilia, in quanto oggetto di un mandato di cattura internazionale emesso dal Ministero pubblico.

L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Pamela Pedretti.