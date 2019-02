Cardiologie aperte negli ospedali di San Fermo e Cantù

Una giornata di prevenzione con controlli gratuiti per mantenere il cuore in salute. E’ “Cardiologie aperte”, in programma lunedì 11 febbraio all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia e martedì 12 febbraio all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù. L’Unità Operativa di Cardiologia dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, diretta da Carlo Campana, ha aderito a questa iniziativa di rilievo nazionale promossa dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (Anmco) e dalla Fondazione “per il tuo Cuore” – Hcf onlus.

I cardiologi e gli infermieri del presidio Sant’Anna accoglieranno la cittadinanza al Poliambulatorio 1 (piano 0 blu) dalle 15 alle 19. Nella struttura canturina l’iniziativa si svolgerà nel Servizio di Cardiologia (piano terra) dalle 9 alle 14.

Gli specialisti forniranno gratuitamente informazioni sulle principali patologie del cuore, misureranno lapressione arteriosa (uno dei principali fattori di rischio da tenere sotto controllo), il peso e la circonferenza addominale e distribuiranno materiale divulgativo predisposto da Anmco.

Per accedere ai colloqui non è necessaria la prenotazione né l’impegnativa del medico di medicina generale.