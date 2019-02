Carlo Cottarelli presenterà il suo libro a Sesto Calende

Carlo Cottarelli torna in provincia di Varese per presentare il suo saggio.

Mercoledì 6 marzo l’economista sarà a Sesto Calende, invitato dalla lista Insieme per Sesto, per per presentare “I sette peccati capitali dell’economia italiana” (Feltrinelli editore).

L’appuntamento è mercoledì 6 marzo alle ore 21 all’interno della sala Consigliare. Modererà l’incontro Enrico Torchia.