Cattaneo visita il termovalorizzatore: “Impianto non pericoloso e gestito bene”

L’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ha visitato l’impianto di termovalorizzazione gestito da Accam, l’Associazione Consortile dei Comuni dell’Alto Milanese situato a Busto Arsizio. Cattaneo è stato accompagnato dalla presidenteLaura Bordonaro, dal sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e dal sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi.

“Ho visto gli effetti positivi degli investimenti fatti nell’ultimo anno – ha sottolineato Cattaneo – in particolare rispetto ai valori riguardanti le emissioni in atmosfera. La gestione dell’impianto è certamente soddisfacente, ma occorre accelerare per realizzare nuovi e ulteriori interventi, investendo per migliorare sulla qualità e l’ammodernamento dell’impianto. L’impressione complessiva a valle di questa visita, dove ho potuto visionare di persona la struttura, è che si tratta di un impianto certamente non obsoleto o pericoloso, dove la gestione recente ha introdotto interventi migliorativi che hanno segnato un cambio di passo rispetto al passato. Il mio auspicio è che questi progressi siano al più presto comunicati alla cittadinanza per rendere ancora più trasparente l’attività e per diffusione più efficace ai cittadini che abitano il territorio”.

“Massima sintonia con l’assessore all’ambiente di Regione Lombardia con cui il confronto è stato franco e collaborativo – sostiene la presidente di Accam Laura Bordonaro – diffonderemo e pubblicizzeremo i dati positivi di Accam in termini di emissioni e di produzione energetica nell’ottica di una trasparenza che in Accam non è mai venuta meno. Accam è una risorsa del territorio da sviluppare nell’interesse dei cittadini”.