Copperman: due varesini nel cast del film in uscita

C’è anche un po’ di “Varese” nel nuovo film Copperman, diretto da Eros Puglielli, in uscita giovedì 7 febbraio nelle sale di tutta Italia.

La pellicola racconta la storia di Anselmo ( (Luca Argentero) un giovane uomo molto speciale, che nonostante la sua età vede la realtà con gli occhi di un bambino. Per lui ogni cosa intorno a sé ha colori un po’ fiabeschi e i poteri magici dei supereroi. Anselmo, abbandonato dal padre, vive con la mamma (Galatea Ranzi) che a forza di ripetergli quanto sia “speciale”, fa si che si convinca di esserlo veramente. Il suo grande amore è Titti (per la prima volta sugli schermi Angelica Bellucci – nel duplice ruolo di Titti piccola e Cleo – e, da grande, Antonia Truppo) conosciuta a scuola alle 10, 34 minuti e 12 secondi di un giorno speciale e poi sparita per un lungo periodo. Poi c’è il fabbro del paese, (Tommaso Ragno) arrivato chissà da dove, suo padre putativo e mentore che trasforma Anselmo in Copperman.

Il cast di attori giovani e giovanissimi è guidato da un Argentero davvero emozionante che sa incredibilmente bilanciare la dimensione della “diversità”, interpretata con grande rispetto e una profonda affettività, e la sospensione fiabesca richiesta dalla sceneggiatura; la sua voce narrante, che aggiunge ulteriori significati alle immagini dello schermo, è avvolgente e tenera, emozionante e divertente.

Al cast hanno preso parte due attori di Varese: Simone Belli, attore e stuntman di navigata esperienza, compare come attore in una situazione di azione-scontro con Copperman e il piccolo Luca Volpe, allievo di Simone Belli nei corsi di teatro della Scuola Morandi e da lui preparato per questa avventura. Sul set Luca, nello splendido scenario della vicina Montefalco, è stato diretto oltre che da Eros Puglielli da un altro maestro dell’azione italiana, Ottaviano Dell’Acqua, attore e stuntman italiano. «E’ stata una esperienza super” ci racconta Luca “dopo gli allenamenti con Simone a Milano ho trovato a Spoleto Ottaviano che mi ha spiegato come dovevo sgommare in un punto preciso, arrivando veloce sulla stradina piena di sassi.. non avevo paura, era divertente, e poi ero imbottito dappertutto!! Dopo il “ciak si gira, azione!” io dovevo iniziare a pedalare e dopo essere caduto, passati alcuni secondi, Eros ha gridato “buona la prima!!” e tutti mi hanno battuto le mani, che emozione!!”. “Mi sono divertito anche oltre le riprese” – continua Luca – “tra una scena e l’altra Angelica io e Sebastian (Sebastian Dimulescu, il piccolo attore che interpreta Anselmo piccolo) abbiamo giocato nel prato e abbiamo visto gli schermi con le nostre riprese, tutti ci hanno coccolati e io avevo anche la mia assistente personale che mi proteggeva dal sole con l’ombrellino…ero proprio in un vero film».

Alla anteprima speciale nazionale del 31 gennaio al cinema Arcadia nel milanese i Luca si sono incontrati in borghese: “sei tu il vero eroe, con la caduta che hai fatto!” ha detto Luca grande a Luca piccolo, e sono entrati tutti in sala.

Il film è stato ritenuto particolarmente meritevole di attenzione anche dal Kiwanis Club Varese, da sempre sensibile ai temi relativi alle sindromi dello spettro autistico (e Anselmo è un giovane con la sindrome di Asperger) che ha visto nella delicatezza e nella autenticità di alcuni tratti interpretati uno studio attento e approfondito della sindrome, a favore di una conoscenza condivisa di una diversità “speciale”.

Copperman è prodotto dalla eliosfilm (nuova casa di produzione cinematografica formata da un dinamico team di giovani professionisti- Caterina Carpinella, Ariens Damsi, Marilù Paguni) e Rai Cinema in associazione con Notorius Pictures e Minerva Pictures Group.