Dalle Volvo riparte lo scalo ferroviario di Sacconago

Importante incontro mercoledì in sala Consiglio tra FNM e imprenditori della zona industriale di Sacconago, alla presenza dei rappresentanti di Univa e di Confartigianato. Una serata dedicata al terminal ferroviario intermodale di Sacconago, favorito dal vicesindaco e assessore all’Urbanistica Isabella Tovaglieri e dall’assessore al Commercio, Industria e Artigianato Manuela Maffioli, visto il ruolo che l’infrastruttura potrebbe rivestire per lo sviluppo strategico e sostenibile del territorio.

Ad illustrare lo stato dell’arte e i possibili scenari futuri sono intervenuti Umberto Ruggerone, amministratore unico di ‘Malpensa Intermodale’, e Alberto Campedelli, responsabile dello sviluppo commerciale di FuoriMuro, entrambe società partecipate di FNM Group, che nel dicembre del 2018 ha completato l’acquisto del terminal dalla Provincia di Varese e ha avviato i primi servizi di collegamento tra Sacconago e Gent (Belgio) per conto di Volvo.

«L’incontro è nato dalla volontà dell’Amministrazione comunale di condividere con gli imprenditori l’illustrazione del progetto, a fronte della consapevolezza dell’importanza delle infrastrutture per lo sviluppo economico. – ha osservato Isabella Tovaglieri – Quello dello scalo intermodale è per l’Amministrazione un polo strategico in un’ottica generale di sviluppo infrastrutturale del territorio».

Ha aggiunto Manuela Maffioli: «con questo incontro l’Amministrazione ha inteso svolgere, una volta di più, il proprio ruolo di facilitatore, anche come segnale di costante e concreta attenzione nei confronti delle imprese del territorio, nell’ambito di quanto la legislazione consente, in materia, agli Enti locali. Un’attenzione che stiamo dimostrando anche con una serie di azioni tese a soddisfare le esigenze del comparto. L’area industriale di Sacconago, in particolare, è al centro delle nostre politiche, finalizzate a sottrarla al rischio di isolamento e in una prospettiva di sviluppo, ma di sviluppo sostenibile».