Dono degli Amici dell’infanzia di Cislago all’associazione “Quelli che ..con Luca”

L’associazione Amici dell’Infanzia di Cislago, ha scelto ancora una volta di sostenere il sodalizio uboldese “Quelli che…con Luca onlus”, che finanzia la ricerca per la cura della Leucemia Infantile, devolvendo 800 euro, frutto delle libere offerte dei volontari del gruppo che credono fortemente nell’amicizia nata qualche anno fa tra le due associazioni.

L’offerta è stata ufficialmente consegnata la scorsa settimana, al termine di un incontro tra i due gruppi: «Ci è stata data un’altra occasione importante, perché comprendere da vicino i dettagli del progetto scientifico per lo studio e la cura della leucemia mieloide, e il valore di quel gesto che ha portato i volontari dell’associazione Amici dell’Infanzia a compiere un ulteriore passo al fianco di “Quelli che con Luca onlus”, vuol dire molto per noi. Sapere che il nostro contributo consentirà di acquistare due indispensabili macchinari per il Centro di Ricerca Tettamanti dell’Ospedale San Gerardo di Monza, e che quei macchinari porteranno il segno del nostro passaggio, ci riempie il cuore di speranza.

Ad Andrea Ciccioni, Presidente di “Quelli che.. con Luca”, va il nostro più sentito ringraziamento: per la sua forza e determinazione, che deve essere un insegnamento per tutti noi, e per i grandi risultati raggiunti dal suo immenso gruppo a sostegno della ricerca. E’ proprio il caso di ricordarlo: “INSIEME SI VINCE”, davvero».