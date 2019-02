Ecco le prime staffette del Gulliver per la Milano Marathon

Sono cominciate ad arrivare le adesioni per la Staffetta della Milano Marathon del 7 aprile in compagnia e in favore del centro Gulliver, una delle Organizzazioni Non Profit aderenti al Milano Marathon Charity Program.

Sono già oltre 20 le staffette aderenti: “Genio in 21 giorni alla Milano Marathon” di Genio in 21 Giorni di Massimo De Donno si è già iscritta con 15 staffette, “Corri anche tu con noi per Gulliver” di Yuppies – una staffetta di amici del Centro Gulliver, “Corriamo con Gulliver” di Comerio Ercole Running si sono iscritti con 5 staffette, “Basilio, Valore BF e Centro Gulliver”.

Il Centro Gulliver è Charity Partner di questo importante evento sportivo. Nella scorsa edizione 50 runner si sono messi in gioco per il Centro Gulliver e i suoi Ospiti e hanno messo gambe e cuore per sostenere l’importante progetto #run4thefuture del Centro Gulliver. Tutti hanno sperimentato in prima persona che correre fa star bene sia fisicamente che mentalmente; se poi alla sfida sportiva si associa una sfida solidale, allora la vittoria è doppia!

Partner di questo progetto saranno Roberto Rinelli, fisioterapista dello sport e direttore generale della Top Run Running School di Milano, che si occuperà della preparazione atletica dei nostri runner e Massimo De Donno, esperto di apprendimento strategico e formatore aziendale che accompagnerà tutti i maratoneti in un percorso di crescita personale e di potenziamento delle soft skills.

L’obiettivo del Centro Gulliver di quest’anno è completare il rinnovo dell’arredo dell’intera Cascina Redaelli di Bregazzana che ospita 3 Comunità Terapeutiche.

Per info o adesioni, i riferimenti sono: ludovica.cerritelli@gulliver-va.it, oppure il numero 0332 831305, con riferimento Ludovica.